Эксперт призвал дать адекватный ответ Трампу на создание нового медиаресурса

Москва, 4 октября. США, планирующие создать новый медиаресурс для вещания за рубежом, наращивают ресурсную базу, России необходимо дать адекватный ответ. Об этом заявил доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло, комментируя планы американского президента Дональда Трампа.

Глава Белого дома ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания нового американского СМИ для вещания за границей, которое стало бы альтернативой CNN. По мнению Трампа, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые финансируются из госбюджета США, уже не справляются со своими задачами.

Манойло, комментируя в разговоре с Nation News выступление Трампа, объяснил, что глава Белого дома нашел грамотный повод урезать государственную поддержку указанным выше медийным ресурсам. Эксперт считает, что если раньше Трамп называл CNN «фейк ньюс», то теперь он решился на более радикальные методы.

По его словам, президент наконец понял, что крупные медиа в настоящее время выступают главным инструментом формирования современной политической реальности, и решил создать собственный. Но не за свой счет, а на бюджетные средства США, идущие сейчас на работу «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN.

«Мы теперь должны думать над адекватным ответом. Скорее всего, нужно создавать общегосударственную систему противодействия операциям информационной войны», — выступил с призывом Манойло.

Эксперт не исключил, что для этого может потребоваться создание целого ведомства.

Отметим, что подробнее о перечисленных изданиях можно узнать из Классификатора СМИ, который разработало Федеральное агентство новостей. Его главная цель — помочь российскому читателю выбрать надежный источник информации. В перечень вошли 100 самых читаемых ресурсов с федеральным охватом. СМИ разделены на пять категорий: иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные, патриотические.

По мнению экспертов, Классификатор является важным инструментом анализа изданий в информационной войне. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, медиаатаки США на весь мир ведутся постоянно и не ослабевают.

ФАН по итогам объемного расследования «Анатомия протеста» удалось выяснить, что во внутренние дела России вмешивались иностранные спецслужбы, в частности из США. К примеру, оказалось, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций.

Специальная комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к сведению расследование ФАН, как и другие ведомства.