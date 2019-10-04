Тула, 4 октября. Различные финансовые проблемы ряда оборонных предприятий Центральной России мешают им наращивать выпуск гражданской продукции в рамках программы диверсификации. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Патрушев рассказал о причинах отставания диверсификации «оборонки» в ЦФО. По его словам, участники совещания обсудили меры по диверсификации производства продукции гражданского назначения на заводах ОПК. Патрушев добавил, что на данный момент в ЦФО работают 586 оборонных предприятий, объем их гражданской продукции в среднем составляет 20,2%.

Он подчеркнул, что часть предприятий не имеют возможностей для полноценного участия в диверсификации.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал активнее диверсифицировать продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе использовать предоставленные нацпроектами возможности. Российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске отметил, что от эффективности работы по данному направлению зависит будущее предприятий отрасли, их финансовая устойчивость.

Президент отметил, что способность предприятий как решать профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, является приоритетной.

Глава государства напомнил, что по многим направлениям выделяются колоссальные средства, и предприятия ОПК должны их получать.

«Но чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения, соответствующие интересам самых разных отраслей», — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе поездки в Ижевск президент призвал увеличить темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК, доля которых в прошлом году составила почти 21%.

Путин обратил внимание также на темпы импортозамещения в ОПК. Соответствующая программа началась пять лет назад, и за эти годы удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений, подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент заявил о высокой закредитованности российского оборонно-промышленного комплекса. Он призвал достичь поставленной цели и увеличить к 2025 году долю гражданской продукции у предприятий ОПК до 30%, а к 2030 — до 50%.