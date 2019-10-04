Путин объяснил, в чем значение кампании ВКС РФ в Сирии для России

В ходе выступления на ежегодной, 16-й встрече Валдайского клуба президент России Владимир Путин немало говорил о Сирии. В частности, он объявил о завершении масштабного военного противостояния в САР. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

На данном этапе для того, чтобы добиться окончательного урегулирования конфликта в арабской республике, достаточно развивать политический процесс, поскольку все основные террористические силы уже подавлены. Соответственно, российские дипломаты сейчас формируют условия для разрешения «глубинных вопросов» посредством переговоров. Путин, например, напомнил о конституционном комитете, идея создания которого родилась во время консультаций в Сочи.

Примечательно, что российский лидер упомянул о благотворном влиянии кампании РФ в Сирии не только на арабскую республику, но и на саму нашу страну. Он отметил, что деятельность наших ВКС, которые недавно отпраздновали четвертую годовщину с начала работы в САР, помешала проникновению в РФ сотен или даже тысяч «вооруженных головорезов».

В сочетании сбалансированных военного и переговорного методов родилась формула решения подобных масштабных конфликтов с участием международных террористических организаций. В результате, по мнению Путина, урегулирование в Сирии может стать образцом для улаживания возможных будущих столкновений такого типа.

«На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в подавляющем большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы», — обратил внимание президент.

Основные препятствия, с которыми пришлось столкнуться в ходе наведения порядка в арабской республике, были связаны с внешним воздействием. Лидер РФ добавил, что некоторые «зарубежные партнеры» пытались противодействовать налаживанию ситуации в САР.

Также негативно на обстановке не только в Сирии, но в целом во всем ближневосточном регионе сказывается острое соперничество между наиболее сильными местными державами. Так, Владимир Путин призвал Саудовскую Аравию и Иран не превращать сирийскую территорию в поле для геополитического противоборства.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в интервью корреспонденту ФАН, что одной из ключевых целей операции ВКС РФ в САР и была ликвидация террористической угрозы на дальних рубежах в рамках обеспечения собственной национальной безопасности.

«Слова Путина — еще одно веское подтверждение того факта, что Россия сыграла решающую роль в уничтожении радикальных исламистских группировок в Сирии, которые представляли опасность и для РФ. Главари ряда террористических организаций, в том числе «Исламского государства»1 (запрещено в России), прямо говорили, что их важной целью, в частности, является захват отдельных регионов на юге нашей страны. ВКС, однако, предотвратили приход джихадистов к власти в САР и, соответственно, распространение их «халифата» дальше, в том числе за пределы Ближнего Востока. Эта угроза была вполне реальной. Поэтому ее устранение — главный итог кампании РФ в Сирии, о чем и сказал наш президент», — подчеркнул эксперт.

Теперь, когда данная опасность больше не нависает, сирийское урегулирование вступило в другую фазу. И главным локомотивом в этом переходе тоже стала российская сторона.

«Кризис пока не окончен. Он вышел из военного этапа и вступил в другой. Однако многие непрошенные внешние силы, не заинтересованные в возрождении мира в республике, продолжают свое вмешательство. Работа же ВКС РФ сейчас сводится к поддержке наземных спецопераций Сирийской арабской армии (САА) по подавлению остатков террористических бандгрупп. В целом переоценить вклад России на всех фронтах урегулирования нельзя, ее участие в САР — это важнейший этап российской внешней политики. Мы помогли законным властям Сирии восстановить контроль над суверенными территориями, ликвидировали террористов и обезопасили себя от вероятных будущих угроз», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.