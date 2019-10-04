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Захарова взяла на личный контроль дело задержанной в Иране россиянки

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Захарова взяла на личный контроль дело задержанной в Иране россиянки

Москва, 4 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла на личный контроль дело российской журналистки Юлии Юзик, задержанной в Иране.

Захарова подчеркнула, что будет добиваться освобождения журналистки. В данный момент сотрудники российского посольства в Тегеране находятся в МИД Ирана и обсуждают связанное с Юзик дело, сообщил Telegram-канал Mash.

Российский дипломат на своей странице в Facebook написала, что в связи с задержанием россиянки в МИД РФ приглашен иранский посол «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав» гражданки РФ.

Ранее в российской дипмиссии в Тегеране сообщили, что Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня ее арестовали.

Журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что россиянку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

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