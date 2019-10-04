В ДНР рассказали, ждут ли мира от «формулы Штайнмайера»

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о бессмысленности переговоров с Украиной и ряде опасных моментов, заложенных в основу ее государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Матюшин, позывной Варяг.

«С момента подписания украинской стороной в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» ситуация в Донбассе значительно ухудшилась, — констатировал он. — Как я и прогнозировал, украинская сторона сразу же начала искать и выдвигать множество оговорок по всем пунктам этих договоренностей. И даже анонсированное на 7 октября пробное разведение сил в районе двух населенных пунктов Петровское и Золотое находится под угрозой срыва».

По словам Матюшина, в четверг, 3 октября, украинская армия нанесла артиллерийские удары практически по всей линии фронта.

«Это говорит об очередном срыве договоренностей, достигнутых в Минске, и показывает саму бессмысленность каких-либо переговоров с Украиной, — делает вывод собеседник ФАН. — Нашим политикам, ездящим в Минск уже пять лет, следует осознать, что стремление к завершению войны и мирному сосуществованию с Украиной с нашей стороны — это, конечно, хорошо и похвально, но не принесет в ближайшем будущем существенных результатов. Ибо с украинцами можно будет договориться только в результате их поражения или на дипломатическом, или на военном фронте».

Варяг полагает, что невыполнение Киевом очередных договоренностей в первую очередь связано с самим существованием Украины как «Антироссии», то есть с основой данного государства как политического проекта.

Военнослужащий ДНР подробно объяснил, что это означает на практике.

«Если уйти от возвышенных фраз, то можно обратить свои взоры на некоторые факторы. Первый — это существование организованных групп радикальных националистов, — считает он. — И пусть пассивное большинство хочет установления мира и поэтому голосовало за Владимира Зеленского, украинские националисты и дальше будут вносить свою повестку в политическое поле страны. Ведь как сказал один из классиков: «Организованное меньшинство имеет возможность эксплуатировать неорганизованное большинство». Второе — это неприятие нового президента военными, в среде которых Владимир Александрович абсолютно не пользуется никаким авторитетом. Многие его приказы просто игнорируются».

Третий момент, по мнению Матюшина, это, конечно же, существование в самом украинском политикуме так называемых «ястребов войны», которые, будучи замешаны в военных преступлениях и разграблении собственной страны при прошлом режиме, всячески станут мешать всем шагам нового президента Украины, чтобы избежать уголовного преследования.

«Ведь единственные вещи, которые позволяют находиться этим людям на свободе, — это коррупция и война», — подытожил лейтенант НМ ДНР.

Напомним, 1 октября 2019 года Украина в лице ее официального представителя, экс-президента этой страны Леонида Кучмы, подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Вместе с тем сводки, которые регулярно публикует официальный сайт НМ ДНР, наглядно свидетельствуют о том, что украинская сторона по-прежнему нарушает ранее достигнутые мирные договоренности. Кроме того, согласно сообщениям, которые опубликовали в последние часы мирные жители в социальных сетях, обострение наблюдается на всей линии соприкосновения.

Так, по данным НМ ДНР, за учетные сутки 3-4 октября ВСУ нарушали перемирие не менее 14 раз. Применялись вооружения БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Для сокрытия размещенного вооружения и техники, а также деятельности по минированию территории в районе населенного пункта Богдановка, участка разведения сил и средств №3 боевики продолжают осуществлять обстрелы из стрелкового оружия БЛА СММ ОБСЕ», — сообщает НМ ДНР.

В связи с очередным обострением ситуации на линии соприкосновения вышло экстренное заявление официального представителя данной структуры.