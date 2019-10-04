В ДНР рассказали, ждут ли мира от «формулы Штайнмайера»

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о бессмысленности переговоров с Украиной и ряде опасных моментов, заложенных в основу ее государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Матюшин, позывной Варяг.
«С момента подписания украинской стороной в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» ситуация в Донбассе значительно ухудшилась, — констатировал он. — Как я и прогнозировал, украинская сторона сразу же начала искать и выдвигать множество оговорок по всем пунктам этих договоренностей. И даже анонсированное на 7 октября пробное разведение сил в районе двух населенных пунктов Петровское и Золотое находится под угрозой срыва».
По словам Матюшина, в четверг, 3 октября, украинская армия нанесла артиллерийские удары практически по всей линии фронта.
«Это говорит об очередном срыве договоренностей, достигнутых в Минске, и показывает саму бессмысленность каких-либо переговоров с Украиной, — делает вывод собеседник ФАН. — Нашим политикам, ездящим в Минск уже пять лет, следует осознать, что стремление к завершению войны и мирному сосуществованию с Украиной с нашей стороны — это, конечно, хорошо и похвально, но не принесет в ближайшем будущем существенных результатов. Ибо с украинцами можно будет договориться только в результате их поражения или на дипломатическом, или на военном фронте».
Варяг полагает, что невыполнение Киевом очередных договоренностей в первую очередь связано с самим существованием Украины как «Антироссии», то есть с основой данного государства как политического проекта.
Военнослужащий ДНР подробно объяснил, что это означает на практике.
«Если уйти от возвышенных фраз, то можно обратить свои взоры на некоторые факторы. Первый — это существование организованных групп радикальных националистов, — считает он. — И пусть пассивное большинство хочет установления мира и поэтому голосовало за Владимира Зеленского, украинские националисты и дальше будут вносить свою повестку в политическое поле страны. Ведь как сказал один из классиков: «Организованное меньшинство имеет возможность эксплуатировать неорганизованное большинство». Второе — это неприятие нового президента военными, в среде которых Владимир Александрович абсолютно не пользуется никаким авторитетом. Многие его приказы просто игнорируются».
Третий момент, по мнению Матюшина, это, конечно же, существование в самом украинском политикуме так называемых «ястребов войны», которые, будучи замешаны в военных преступлениях и разграблении собственной страны при прошлом режиме, всячески станут мешать всем шагам нового президента Украины, чтобы избежать уголовного преследования.
«Ведь единственные вещи, которые позволяют находиться этим людям на свободе, — это коррупция и война», — подытожил лейтенант НМ ДНР.
Напомним, 1 октября 2019 года Украина в лице ее официального представителя, экс-президента этой страны Леонида Кучмы, подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Вместе с тем сводки, которые регулярно публикует официальный сайт НМ ДНР, наглядно свидетельствуют о том, что украинская сторона по-прежнему нарушает ранее достигнутые мирные договоренности. Кроме того, согласно сообщениям, которые опубликовали в последние часы мирные жители в социальных сетях, обострение наблюдается на всей линии соприкосновения.
Так, по данным НМ ДНР, за учетные сутки 3-4 октября ВСУ нарушали перемирие не менее 14 раз. Применялись вооружения БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
«Для сокрытия размещенного вооружения и техники, а также деятельности по минированию территории в районе населенного пункта Богдановка, участка разведения сил и средств №3 боевики продолжают осуществлять обстрелы из стрелкового оружия БЛА СММ ОБСЕ», — сообщает НМ ДНР.
В связи с очередным обострением ситуации на линии соприкосновения вышло экстренное заявление официального представителя данной структуры.
«Ни один обстрел со стороны украинских оккупантов не останется безнаказанным, боевики ответят за каждую каплю крови, пролитую на землю Донбасса. Все материалы будут переданы в международные правозащитные организации и Генеральную прокуратуру ДНР. Мы обращаемся к наблюдателям СММ ОБСЕ и призываем вмешаться в происходящее и принудить вооруженные формирования выполнять достигнутые договоренности», — гласит текст документа.