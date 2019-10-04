Патрушев назвал регионы РФ, где школы не обеспечены охраной

Тула, 4 октября. Сотни образовательных учреждений во Владимирской и Рязанской областях не обеспечены охраной, что делает их легкими целями для террористов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

«Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной», — цитирует слова Николая Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности России добавил, что в ряде социальных учреждений уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким. По словам Патрушева, такие показатели характерны для Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Ранее Патрушев сообщил, что в 2019 году удалось предотвратить теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Сотрудники правоохранительных органов задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.