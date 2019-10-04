Российские космонавты рассказали, почему редко видят сны на МКС

Москва, 4 октября. Российские космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите.

Члены российского экипажа Международной космической станции Олег Скрипочка и Александр Скворцов вышли на прямую связь с Землей пресс-центром МИА «Россия сегодня», чтобы ответить на вопросы будущих космонавтов.

По словам космонавтов, члены экипажа МКС настолько устают за день, что практически не видят сны.

«Я дома на Земле вижу сны довольно редко, и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты», — рассказал Скрипочка

В свою очередь Скворцов подтвердил, что также редко видит сны на МКС, объяснив это сильной усталостью. При этом он отметил, что космонавтам удобнее спать в условиях невесомости, чем на Земле.

«Не надо переворачиваться с боку на бок. Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, это проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься чаще всего под будильник», — пояснил Скворцов.

В настоящее время на борту Международной космической станции находится экипаж, состоящий из пяти человек. В состав экипажа МКС входят россияне Олег Скрипочка и Александр Скворцов, астронавты NASA Джессика Мейр, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что осенью 2020 года на МКС отправится космический корабль «Союз», экипаж которого будет полностью состоять из россиян.