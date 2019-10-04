Сирия, 4 октября. Протурецкие боевики застрелили одного из мирных жителей в Африне. Курды понесли потери в результате взрывов в Ракке и Хасаке. Во время рейдов SDF**** в Дейр-эз-Зоре были убиты два человека, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыла ответный огонь по позициям исламистов к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в Ракке и Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом сил САР в северной части Латакии.

Курды: застрелили двух человек во время рейдов в поселении Аз-Зар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направила военный конвой в провинцию Идлиб.

Провинция Латакия

В северной части провинции вновь отмечаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам «Джебхат Ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) в Туркоманских горах. Эти сообщения подтверждает Twitter-канал (AleppoAMC). Накануне также наблюдались стычки в данном районе поблизости от города Кабана, оккупированного джихадистами вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Новые перестрелки вспыхнули на западе региона. Согласно информации медиапортала Step News Agency, в качестве ответных действий на провокационные удары боевиков артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по укрепрайонам исламистов на подступах к городу Аль-Эйс. Напомним, накануне здесь состоялся обмен пленными.

Между тем в городе Меданки джихадистами протурецких формирований был убит один из местных жителей курдской национальности по имени Аднан Амир. По сведениям военного источника в Twitter (jackshahine), мужчину застрелили после того, как он попытался оказать сопротивление радикалам, которые незаконно изымали трактор у одного из гражданских лиц. Как известно, в Африне в последнее время заметно участились вылазки исламистов, проводимые с целью грабежей и похищений сирийцев. Некоторые из активистов связывают это с сокращением финансирования группировок со стороны Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Orient-News сообщает о последствиях рейдов «Демократических сил Сирии» (SDF) проведенных в Дейр-эз-Зоре. Жители поселения Аз-Зар, расположенного недалеко от города Аль-Бусейра к юго-востоку от административного центра региона, обнаружили тела двух гражданских лиц, убитых во время обысков. Один из погибших являлся беженцем. Личность второго установить пока не удалось. Как известно, жертвами проводимых курдами операций нередко становятся мирные жители, что, в свою очередь, вызывает рост народного недовольства и приводит к массовым демонстрациям.

Между тем стало известно о подрыве здания курдской администрации в населенном пункте Ад-Дахла. Twitter-канал (DeirEzzor24), сообщает о том, что инцидент произошел еще накануне. Известно, что строение было частично разрушено, тогда как о возможных убитых или раненых среди курдов или местных жителей ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что в Идлиб прибыла новая колонна с подкреплениями из Турции. Военный конвой из нескольких транспортных средств пересек границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин» и направился в сторону турецких блокпостов, установленных на границах «Большого Идлиба» в соответствии с российско-турецким соглашением о формировании демилитаризованной зоны.

Тем временем в южной части провинции продолжаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), под ударом правительственных сил оказались опорные пункты джихадистов вблизи городов Маарет-Хурма и Маар-Зита.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Salah_Addin) сообщает о новых взрывах в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах на северо-востоке Сирии. В результате детонации СВУ в пригороде административного центра провинции — Аль-Хатунии, а также в районе Румейла в городе Хасака были убиты по меньшей мере три курдских бойца. Еще пять членов SDF получили ранения. Предполагается, что к установке СВУ могут иметь отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы пока не заявляли о причастности боевиков к произошедшему.

1 Организация запрещена на территории РФ.