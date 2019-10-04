Песков рассказал, где и с кем Путин отпразднует день рождения

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин планирует отметить 67-й день рождения.

У представителя Кремля поинтересовались, где и с кем глава государства планирует провести 7 октября — день, когда Путин отмечает день рождения.

«Он проведет его на природе, — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС. — С родными и близкими».

В этом году Путину исполнится 67 лет.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон намерен подарить президенту России на день рождения бочку вина собственного изготовления. Свой презент Путину он намерен вручить на саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.

Обычно свои дни рождения Путин проводит в кругу близких или на работе. Например, в 2015 году глава страны 7 октября провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, на котором обсудил военную операцию в Сирии. Вечером он принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, где забросил семь шайб.

На следующий год глава России предпочел встретить праздник в кругу родных и друзей. Президент не проводил публичных мероприятий 7 октября 2016 года.

А свой 65-й день рождения глава государства провел в компании постоянных членов Совета безопасности РФ. Путин также провел в этот день ряд телефонных переговоров с зарубежными коллегами.