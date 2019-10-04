Минздрав и онкоцентр Блохина опровергли данные об указе не трудоустраивать врачей из НМИЦ

Москва, 4 октября. Министерство здравоохранения и Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина опровергли сообщения о якобы существующем указании не принимать на работу в других клиниках ушедших из НИИ детской онкологии и гематологии врачей.

Заместитель директора НИИ Максим Рыков, ссылаясь на коллег из других медицинских организаций, сообщил о существовании указания не трудоустраивать ушедших из НИИ детской онкологии и гематологии врачей в другие медучреждения.

«Я, конечно, не могу ручаться. У меня же нет никаких доказательств. Но, собственно, так нам сказали на условиях анонимности некоторые люди в частных беседах», — сказал Рыков в беседе с РИА Новости.

Минздрав категорически отвергает эту информация, подчеркнув, что подобных указаний от министерства «не было и быть не могло».

В пресс-службе онкоцентра также сообщили, что ничего о подобных указаниях не слышали, добавив, что сам Рыков находится сейчас на больничном и на работе не появляется.

По словам Рыкова, его заявление об увольнении еще не подписано, он намерен в понедельник выяснить причину неподписания документа.

«С ним (замдиректора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Георгием Менткевичем — Прим. ФАН) в очень агрессивной форме поговорила начальник нашего отдела кадров, тоже очень грубо себя вела, сказала, что их не устраивает формулировка «по собственному желанию в связи с психологическим давлением руководства». Может быть, это причина», — добавил врач.

На этой неделе детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе, если не сменится руководство организации. Во вторник директор центра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявления об увольнении. Позже стало известно, что четыре заявления уже одобрены.