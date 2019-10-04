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Мамаев рассказал о впечатлениях от первой тренировки в общем составе «Ростова»

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Мамаев рассказал о впечатлениях от первой тренировки в общем составе «Ростова»

Ростов-на-Дону, 4 октября. Скандально известный российский футболист Павел Мамаев провел свою первую тренировку в общей группе в составе команды «Ростов», сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Полузащитник подписал контракт с футбольным клубом и впервые вышел на поле на общую тренировку команды.

«Впечатления отличные, тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю», — отметил российский футболист.

Мамаев сообщил, что члены команды приняли его «как дома», проблем с адаптацией у него не возникло.

17 сентября российский футболист вышел на свободу из колонии по УДО. В места заключения Мамаев попал в октябре 2018 года вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким. Причиной тому стали две драки в центре Москвы с участием спортсменов. 8 мая в суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных — на год и шесть месяцев.

28 сентября Мамаев подписал соглашение с «Ростовом» на два года с возможностью продления еще на сезон. Футболист выйдет на поле в матче против «Динамо» под 10-м номером. В матчах Российской премьер-лиги «Ростов» сможет принять участие только после зимы.

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