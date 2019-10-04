Эксперты назвали топ-5 ошибок при занятиях фитнесом

Москва, 4 октября. В погоне за идеальной физической формой и крепкими мышцами многие часами изнурительно тренируются в спортзалах, но в итоге не получают желаемого результата. Эксперты рассказали, как правильно заниматься фитнесом и чего не стоит делать на тренировках.

Как отмечают специалисты, нет необходимости доводить себя до изнеможения. Многие начинающие «спортсмены» считают, что результата можно добиться, не выходя из спортзала и упорно тренируясь часами. Эксперты отметили, что для поддержания своего тела в форме достаточно всего два-три раза посещать спортзал, а также правильно питаться, сообщает Planet Today.

Также не стоит заниматься без тренера, поскольку неправильно выбранная нагрузка может привести к опасным травмам. Если нет возможности оплатить услуги тренера, можно обратиться к видеоматериалам, которых довольно много есть в Сети.

Кроме того, необходимо следить за потребляемыми калориями. Так, эксперты рекомендуют сокращать калорийность пищи постепенно. К примеру, правильно снижать калории на 20-30% от нормы.

Как пишет издание, многие забывают о важности разминки перед тренировкой. Специалисты акцентируют внимание на этом элементе, поскольку отсутствие разминки может привести к страшным травмам.

При этом специалисты советуют не злоупотреблять кардиотренировками, после которых очень хочется кушать. А это, по мнению экспертов, может грозить лишними килограммами.