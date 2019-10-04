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Россиян перестали интересовать автомобили с газовыми двигателями

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Россиян перестали интересовать автомобили с газовыми двигателями

Москва, 4 октября. Россияне предпочитают автомобили с газовыми двигателями производства компании «АвтоВАЗ», при этом в целом по стране спрос на такие машины снизился на 66% за год. Об этом стало известно по результатам исследования экспертов «Авито Авто».

По данным специалистов, больше всего авто с газовыми двигателями продается в Москве, Челябинске и Краснодаре. В целом средняя стоимость по стране выросла на такие машины на 11,6% и составила 282 тысяч рублей. Дешевле всего авто с газовым двигателем можно приобрести в Волгограде, дороже всего — в Москве.

Эксперты выяснили, что россиян стали меньше интересовать такие автомобили. Наиболее сильно спрос упал в Ростове-на-Дону (почти на 80%), наименее значительно — в Краснодаре (на 64%). Уменьшилось на 66% за год и предложение.

Россиян перестали интересовать автомобили с газовыми двигателями

На первом месте по абсолютному показателю уровня интереса в сегменте автомобилей с газовыми двигателями находится продукция «АвтоВАЗ», на втором — «ГАЗ», на третьем месте оказалась Toyota.

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗ» сообщили, что продажи автомобилей Lada на российском рынке с января по июль 2019 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самой продаваемой моделью стала Lada Granta — 74,6 тысячи реализованных автомобилей.

Тем временем французская автомобилестроительная корпорация Renault представила прототип седана Logan, двигатель которого может использовать природный газ в качестве автомобильного топлива. Презентация состоялась на Петербургском международном газовом форуме.

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Источник: Российская газета
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