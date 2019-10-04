Великобритания отреагировала на предложение Путина ввести мораторий на РСМД

Москва, 4 октября. Великобритания получила предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Позиция Лондона в данном вопросе совпадает с позицией союзников по НАТО, сообщил британский посол в РФ Лори Бристоу.

«Она (позиция) заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты», — заявил дипломат.

Ранее Владимир Путин направил в столицы ряда стран и в НАТО послание с предложением ввести мораторий на размещение РСМД на европейской территории. Российский лидер подчеркнул, что мораторий требует верификации. Путин выразил готовность обсуждать такие меры, не заключая ограничивающего соглашения, пишет Infox.ru.

В ответ на предложение Владимира Путина в НАТО заявили, что не доверяют этой инициативе, поскольку российская сторона уже развернула ракету SSC-8, которая якобы нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает НСН. При этом в РФ неоднократно отмечали, что данная ракета соответствует всем параметрам договора.

Напомним, ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения, направленные в сторону России: в США утверждали, что РФ якобы нарушает условия договора. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения опровергла. Как сообщает «Царьград», уже до конца текущего года США намерены провести испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее попадала под ограничения ДРСМД.