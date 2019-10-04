Донбасс сегодня: ВСУ понесли ощутимые потери в ДНР, в ЛНР солдат Киева косят инфекции

Донбасс, 4 октября. Украинские подразделения усилили обстрелы республик, в ДНР ранен мирный житель. Киевские силовики взлетели на воздух в районе Зайцево на своей мине. Наркомания и инфекции сокращают ряды украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Из оперативных сводок Народной милиции Луганска и Донецка следует, что киевские силовики в минувшие сутки активизировали обстрелы по всей линии разграничения. Всего за 3 октября зафиксировано 16 нарушений перемирия со стороны ВС Украины.

В ЛНР солдаты Киева обстреляли два населенных пункта, в результате чего в поселке Золотое-5 из стрелкового оружия калибра 7,62 мм повреждено остекление средней школы. По счастливой случайности занятия на момент обстрела были уже закончены и детей в здании не было. Материалы по данному факту переданы для возбуждения уголовного дела в Генеральную прокуратуру ЛНР.

В ДНР обстрелы велись на всех направлениях. Под огнем оказались девять населенных пунктов. В поселке Старомихайловка на западе Донецка получил ранения рук мужчина 1982 года рождения, который находился в момент обстрела из гранатомета у себя во дворе. Раненый доставлен в больницу. В поселках Зайцево (горловское направление) и Коминтерново (южное направление) повреждены линии электропередач. В поселке Широкая Балка нарушено остекление в трех домах.

Солдаты ВСУ погибают от подрывов на своих минах

Народная милиция ДНР сообщает о нескольких фактах гибели и ранений военнослужащих ВСУ. Вблизи села Зайцево под Горловкой легковой автомобиль с украинскими солдатами подорвался на мине. Один человек погиб, еще двое ранены. Случай произошел в районе дислокации 53-й механизированной бригады ВСУ.

У матроса из 36-й бригады морской пехоты ВСУ в руке сдетонировала ручная граната. Боец погиб на месте, его сослуживец с ранениями доставлен в больницу. Инцидент произошел в районе южного поселка Коминтерново во время установки морпехами новых минно-взрывных заграждений.

Кроме того, в ДНР сообщили об увеличивающемся количестве случаев наркомании среди бойцов ВСУ. Из 59 фактов, зарегистрированных с начала года, только 26 приходятся на 35-ю и 36-ю бригады морской пехоты. Вблизи села Тимофеевка в Донецкой области военной полицией в тяжелом состоянии обнаружен солдат 92-й механизированной бригады ВСУ. У бойца были все признаки передозировки наркотиками, его доставили в больницу.

В Луганской области растет количество небоевых потерь среди рядовых ВСУ. Спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в районе поселка Троицкое в ходе перевозки боеприпасов, предназначавшихся для обстрелов республики, сработал взрыватель мины. В результате один военнослужащий 59-й бригады ВСУ получил тяжелые ранения. Чуть позже в этой же бригаде во время дооборудования позиций получил черепно-мозговую травму еще один солдат, который ударился головой о бетонную постройку. Все травмированные были доставлены в военный госпиталь.

Следует отметить, что все перечисленные факты небоевых потерь тщательно скрываются комбригами от вышестоящего руководства ООС. По традиции они будут представлены как боевые в результате якобы обстрелов НМ ЛНР.

Кишечная палочка косит личный состав ВСУ в Луганской области

По информации оборонного ведомства луганчан, кишечные инфекции превысили эпидемический порог среди личного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Солдаты уже много недель употребляют просроченные продукты, так как других просто нет на складах. В частях не хватает посуды и предметов гигиены. Бойцы вынуждены питаться по очереди из одних и тех же тарелок, не успевая их мыть.

После очередного отказа командования соединения принять меры солдаты вынуждены были обратиться к волонтерам, которые привезли в бригаду посуду, продукты и спальные мешки. Однако, несмотря на помощь, около 20 человек были доставлены в больницу с пищевыми и инфекционными заболеваниями. Сейчас, после установления случаев заболевания, министерство обороны отправило в зону ответственности оперативно-тактической группировки войск «Север» мобильные группы эпидемиологов из военно-медицинского главка.

Естественно, командирам бригад невыгодно, что подобные случаи становятся достоянием общественности. С целью недопущения выхода информации за пределы частей у личного состава массово отбираются телефоны, имеющие доступ в Интернет. Указание о таких действиях было отдано генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. Нарушителей приказа будут лишать денежных премий.