Под Львовом разбился самолет Ан-12 — погибли пятеро. События дня. ФАН-ТВ

Пятеро погибли при аварийной посадке Ан-12 На Украине расследуют дело об авиакатастрофе самолета Ан-12. Сегодня он совершил аварийную посадку в районе села Сокольники под Львовом. Жертвами ЧП стали пять человек (из восьми, находившихся на борту). Еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает госслужба Украины по ЧС, в последний раз грузовой лайнер появлялся на радарах в 7:10 по местному времени. Он заходил на посадку в аэропорт «Львов», но внезапно пропал из поля зрения. В течение некоторого времени Ан-12 нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. Причиной трагедии, вероятно, стала нехватка топлива: следуя рейсом из Виго в Стамбул, самолет компании «Украина Аэроальянс» свернул во Львов на дозаправку. Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить. Не исключается ошибка пилотов.

Мосгорсуд оставил приговор Синице без изменений Мосгорсуд оставил в силе приговор скандальному блогеру Владиславу Синице. Пять лет колонии общего режима. Синица обрел дурную славу в конце июля, когда под ником Макс Стеклов отметился серией твиттов о несогласованных митингах в столице — они проходили в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму из-за нарушений. Синица тоже участвовал в этих акциях, но свою активность проявил по большей части на информационном фронте. Особое внимание стражей порядка привлек пост блогера, где тот призывал к насилию в отношении детей силовиков. Именно к такому заключению пришла судебная экспертиза. Тогда генеральный прокурор и вовсе требовал шесть лет наказания, но в итоге обошлось пятью. Сам Синица, впрочем, вину категорически отрицает.

Москва и Киев могут обменяться по формуле «всех на всех» Переговоры по обмену пленными между Москвой и Киевом действительно идут. Сегодня эту информацию подтвердил не только украинский МИД, но и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас стороны работают в новом направлении — обмен «всех на всех». Напомним, что месяц назад Россия и Украина передали друг другу по 35 заключенных. Предшествовавшие этому событию публикации СМИ и противоречивые высказывания (в том числе от официальных украинских лиц) вызвали настоящий информационный хаос. Сейчас журналисты в предвкушении нового, более масштабного обмена — его вчера анонсировал глава украинского МИД Вадим Пристайко. Сделка может состояться уже на следующей неделе.