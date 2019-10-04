Госдума заставит «Медузу» ответить за клеветническую антироссийскую статью

Базирующееся в Латвии русскоязычное издание Meduza («Медуза») «порадовало» читателей очередной антироссийской статьей, посвященной якобы участию россиян в гражданской войне в Ливии. В статье в очередной раз муссируются слухи о неких российских частных военных компаниях (так называемой ЧВК «Вагнер»). Материал изобилует ничем не подтвержденными умозаключениями, которые, по мнению экспертов, представляют собой откровенные фантазии и прямую ложь. Кто именно заказчик этой стряпни, остается только догадываться. Впрочем, по мнению депутата Госдумы, участника войны в Афганистане, полковника запаса Евгения Федорова, вопрос, на чью мельницу льет воду «Медуза», является секретом Полишинеля.

«Есть такое понятие, как информационная война, — напомнил политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Помните, еще Геббельс говорил: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят»? (Фраза, приписываема министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. — прим ФАН). Это технология спецпропаганды, которой активно пользуются наши враги».

В качестве иллюстрации этого тезиса Федоров привел пример из собственного военного прошлого.

«Я, как выпускник военного училища еще в Советском Союзе, помню, что у нас в свое время был специальный предмет: изучение методов спецпропаганды, которая используется как одна из форм военных действий. То есть — это именно технология войны, — заявил депутат ГД. — «Медуза» для России является иностранным изданием, напоминаю, оно базируется в Прибалтике. Оттуда по указанию НАТО, которому, как и другие западные ресурсы, «Медуза» охотно прислуживает, она ведет открытую войну с Российской Федерацией при помощи фейков и распространения ложной информации».

Депутат Госдумы отметил, что подобная ситуация является недопустимой и требует реагирования: «Медуза» должна ответить за клевету.

«Считаю, что необходимо воздействовать на это издание. Поскольку «Медуза» — это средство распространения ложной информации фактически военного типа, работа этого издания в России должна быть ограничена. Соответствующее предложение мною, как депутатом, будет направлено в Госдуму и в компетентные органы», — подчеркнул Евгений Федоров.

Эксперты, ознакомившиеся со статьей «Медузы», единодушно отметили, что потуги создателей материала («Медуза» указала в качестве автора Лилию Яппарову, редакторы — Алексей Ковалев и Владислав Горин) изобразить некоторую опору на факты, выглядят по меньшей мере жалко.

«Создается впечатление, что «Медуза» умеет налаживать агентурную сеть точь-в-точь как КГБ в их лучшие годы — повсюду свои «источники» и «собеседники», просто на всех уровнях», — иронизирует автор Telegram-канала «Мюсли Лаврова».

Проблема в том, что единственный из упоминаемых в статье источников, имя которого «Медуза» раскрыла, тут же выступил с опровержением, текст которого мы приводим.

«Я, Хлопин Максим Анатольевич, являющийся руководителем Уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), заявляю, что никаких комментариев относительно участия или неучастия в ливийских событиях членов СДД по моему региону не давал, и за этой информацией представители СМИ ко мне не обращались», — написано в обращении.

Хлопин заявляет, что принципиально ни при каких обстоятельствах не стал бы вступать в контакт «с так называемыми «журналистами» «Дождя», «Медузы» и подобных антироссийских изданий».

Причина этого проста.

«За все время событий в Донбассе эти издания занимали четко выраженную проукраинскую позицию, защищая убийц мирного населения Луганска и Донецка, очерняя русских добровольцев и местных ополченцев», — написал Хлопин.

«Требую якобы «мой» комментарий из материала убрать, как не соответствующий действительности», — завершает Максим свое обращение.

«Медуза — самое скользкое существо на свете, причем часто ядовитое», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте» под обращением Хлопина.

С этим трудно не согласиться: получается, что от имени реального человека — Максима Хлопина — «Медуза» публикует откровенную ложь.

«Как после этого вообще можно называть себя журналистами?! Какое вы после этого СМИ? — с недоумением обращается к «Медузе» автор Telegram-канала «Мюсли Лаврова». — Идиоту очевидно, что один из графоманов этой помойки («Медузы») залез на (скандальный украинский сайт) «Миротворца», где взял личные данные Максима Хлопина (который внесен в «расстрельные» списки этого ресурса)».

Именно этим объясняется, что среди всех перечисленных источников в статье «Медузы» только Хлопин назван по имени: судя по всему, все остальные «собеседники» существуют только в больном воображении автора статьи, резюмирует эксперт Telegram-канала.

Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание Meduza существует с 2014 года, у его истоков стоял в том числе беглый олигарх Михаил Ходорковский, который, предположительно, неофициально курирует это СМИ до сих пор, привлекая инвесторов. При этом руководство «Медузы» скрывает информацию о своих инвесторах, в том числе данные, насколько независима от инвесторов редакционная политика издания.