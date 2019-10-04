Дворецкий из «Моей прекрасной няни» пожаловался на атаки журналистов из-за Заворотнюк

Москва, 4 октября. Заслуженный артист РФ Борис Смолкин пожаловался на атаки журналистов из-за сообщений о болезни его коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня», актрисы Анастасии Заворотнюк.

Актер рассказал, что после появления информации о болезни актрисы журналисты буквально ходят за ним по пятам. Смолкин отметил, что СМИ пытаются сделать сенсацию из каждого его слова. При этом, по словам артиста, после совместных съемок в сериале они с Заворотнюк редко общаются.

Смолкин призвал не тревожить близких Заворотнюк — они устали от назойливых журналистов. Сама актриса тоже нуждается в покое.

В конце августа появились слухи о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Однако никто из окружения знаменитости — ни родные, ни близкие — не подтвердил эти сообщения. Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с концертным директором актрисы Станиславом Христовым, который рассказал о возможном интервью с Заворотнюк и ее состоянии здоровья.