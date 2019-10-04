Блогер Шарий высмеял Порошенко за просьбу о помощи к российскому адвокату

Украина, 4 октября. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий высмеял бывшего президента страны Петра Порошенко из-за того, что на его защиту встал бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Илья Новиков.

Блогер с сарказмом отнесся к информации о том, что экс-участник интеллектуальной игры станет защитником бывшего главы Украины. Шарий написал об этом на своей странице в Twitter, где отметил ироничность ситуации для Порошенко и предложил альтернативный вариант защитника.

«Новиков намерен защищать Порошенко. Считаю очень символичным то, что выдающегося борца с Россией на Украине должен защищать именно российский адвокат. Но хочу для него пожизненного, потому голосую за Фейгина», — написал Шарий.

Ранее российский юрист и бывший участник игры «Что? Где? Когда» Илья Новиков был защитником скандально известной Надежды Савченко. В связи с этим команду интеллектуального клуба, в состав которой входит Илья Новиков, не допустили к игре.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко инициированы 12 уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий и государственной измене, по части из них он проходит в качестве свидетеля.