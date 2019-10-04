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Райффайзенбанк объявил о закрытии отделений в пяти российских городах

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Райффайзенбанк объявил о закрытии отделений в пяти российских городах

Москва, 4 октября. Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Уточняется, что реорганизация будет проведена в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи. Клиентов здесь начнут обслуживать в цифровом формате. В дальнейшем отделения будут закрыты и в других регионах. Всего «на цифру» переведут 22 города.

В банке уточнили, что города выбирали, исходя из статистики по востребованности отделений. Кроме того, учитывался успех запуска цифровой модели более чем в 100 городах.

«В Кирове, Саранске, Курске и Сочи переход на такой формат был успешно протестирован еще в 2018 году», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, реорганизация затронет 39 отделений: в Москве, Петербурге, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Сургуте, Уфе, Тюмени, Челябинске. В этих мегаполисах у организации представлена самая большая розничная сеть. Однако востребованные клиентами офисы продолжат свою работу в обычном формате и будут активно развиваться, пишет ТАСС.

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Источник: ТАСС
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