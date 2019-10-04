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Крымчан предупредили о приближении гроз и порывистого ветра

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Крымчан предупредили о приближении гроз и порывистого ветра

Симферополь, 4 октября. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов предупредил жителей полуострова о приближении гроз, сильных дождей и порывистого ветра.

Шахов отметил, что в ближайшие два дня над республикой будет проходить холодный фронт. Он принесет с собой на полуостров сильные дожди и грозы, которые обрушатся на крымчан 5 и 6 октября.

«Днем 5 октября и целые сутки 6 октября усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15–20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду», — подчеркнул республиканский министр.

Крымчан предупредили о приближении гроз и порывистого ветра

Он призвал жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.

Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал жителям и гостям Северной столицы первый снег на выходных. Похолодание в городе ускорил циклон, выше пяти градусов тепла столбики термометров не поднимутся, предупредил он. Эксперт также добавил, что холода в регионе задержатся на неделю, потом снова придет потепление.

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Источник: РИА Новости
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