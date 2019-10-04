Патрушев заявил о вовлечении мигрантов в террористическую деятельность в ЦФО

Тула, 4 октября. Мигранты все чаще оказываются вовлечены в террористическую деятельность в Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности.

«На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», — указал он.

Патрушев уточнил, что число совершенных мигрантами преступлений остается значительным. В связи с этим спецслужбам и главам регионов совместно с правоохранителями необходимо сохранять установленные темпы работы по декриминализации, добавил секретарь Совбеза.

Актуальными, по его словам, остаются также проблемы коррупции и нарушения миграционного законодательства. Согласно данным, которые привел Патрушев, благодаря работе правоохранителей только в прошлом году в ЦФО ликвидировали 15 каналов незаконной миграции и было возбуждено 186 уголовных дел по фактам коррупции в этой сфере.

Ранее результаты социологического опроса «Левада-центра» показали, что практически три четверти граждан РФ (72%) считают, что российские власти должны ограничивать приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки. При этом, согласно данным ООН, число мигрантов в мире за последние 9 лет увеличилось на 51 миллион человек — это больше, чем было в 2010 году.

В начале октября в пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была принята в 2005 году. Цель изменений — пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и другую помощь.