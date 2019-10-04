Теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже предотвратили в 2019 году

Тула, 4 октября. Террористические акты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже предотвращены в текущем году. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.

По его словам, в течение последних восьми месяцев 2019 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) страны было предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта. Он уточнил, что боевики планировали совершить атаки в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

В результате оперативных действий было задержано 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Секретарь Совбеза РФ особо подчеркнул, что «в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций», обеспечение антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового скопления граждан РФ крайне необходимо и требует систематической и скрупулезной работы спецслужб.

В сентябре сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел (МВД) России в 2019 году обнаружили законспирированные террористические ячейки в 17 субъектах страны.

Летом первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил, что практика пресечения атак террористов стабильна — почти 20 случаев с начала этого года.