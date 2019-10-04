Формула патриота Лаврова — с улыбкой побеждать врагов России

Министр иностранных дел Сергей Лавров готов защищать интересы Родины не только в стенах Кремля, но и на всех возможных международных площадках. Коллеги высоко ценят главу МИД не только за профессионализм и патриотизм, но и за умение реагировать на любые жизненные трудности с улыбкой.

Сергей Лавров — почти самый популярный политик в стране. Неудивительно, что он занимает пост министра иностранных дел уже более 15 лет. Благодаря Лаврову России удалось достигнуть огромных успехов во внешней политике: создано содружество БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР; основана Шанхайская организация сотрудничества и другие организации. Лавров последовательно защищал Сирию от интервенции с помощью права вето. Ему до сих пор удается поддерживать дружественные контакты с западными странами, несмотря на санкции и охлаждение отношений между Россией и рядом других государств.

В прошлом году в рамках укрепления сотрудничества между странами БРИКС Сергей Лавров отправился в большую поездку по Африке, где посетил пять стран: Эфиопию, Мозамбик, Анголу, Зимбабве и Намбию. В результате турне ему удалось заключить безвизовые соглашения с рядом стран, наладить торгово-экономические и инвестиционные связи, а также обсудить будущие проекты по укреплению сотрудничества в области ядерной энергетики.

Главный правило жизни Сергея Лаврова — всегда улыбаться. Так, во время встречи с японским министром иностранных дел Таро Коно Лавров пошутил насчет погоды. Российского дипломата в шутку обвинили в том, что он привез в Японию снег, на что Лавров ответил: раз уж Россия решила не вмешиваться в японские выборы, остается только изменить климат.

Коллеги высоко ценят профессиональные качества главы МИД. Вот что говорит о нем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.