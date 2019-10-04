Читатели ФАН формируют длинный список СМИ для конкурса «Хорошие новости России»

Экспертное сообщество и читатели Федерального агентства новостей составили региональный рейтинг «Хороших новостей России» за неделю. Новости и статьи были рассмотрены в нескольких номинациях. ФАН публикует список материалов, которые войдут в список участников конкурса «Хорошие новости России».

В номинации «Наука и инновации» (новости, репортажи и интервью о работе и достижениях российских ученых и изобретателей) эксперты отметили следующие материалы:

Статья «Пятая промышленная революция — это мир, где совместно работают роботы и люди», опубликованная 1 октября в деловой электронной газете «Бизнес Online» (Казань). Автор: Ксения Соколова.

Статья рассказывает о двух днях «Казань Экспо», где футурологи и представители крупных компаний РФ обсуждали будущее. Например, скоро могут появится чипы, которые интегрируют в детские памперсы и мусорные контейнеры. Или через 20 лет — могут появиться магазины человеческих запчастей.

«Об открытии омских ученых написали в американском журнале». Материал был опубликован 1 октября года информационным агентством «Омскрегион» (Омск). Автор: Татьяна Ачаирская.

Ученые Омского государственного технического университета усовершенствовали математическую модель для предсказания свойств наноматериалов. Проект был поддержан президентской программой Российского научного фонда.

«Самарские ученые придумали дешевый способ производства «лунных кирпичей» в микроволновке». Материал был опубликован 2 октября в «Комсомольской Правде» (Самара). Автор: Ольга Новикова.

Доцент технического университета готовил внука к школьной конференции и случайно изобрел способ строительства станции на Луне.

В номинации «Экономика страны или региона» (новости, репортажи и интервью о реальных экономических достижениях страны или региона) были выделены следующие материалы:

Статья «Туристы уходят в небо». Материал был опубликован 3 октября сетевым изданием «Юг Times» (Краснодар). Автор: Сергей Алексеев.

Пассажиропоток аэропортов Краснодарского края превышает показатели железных дорог. Россияне предпочитают экономить время и деньги, летая на черноморские курорты самолетами.

«Резервный источник воды, модернизация очистных сооружений, две ТЭЦ и электростанция от Siemens: как в Казани будут развивать электростанции и инженерные сети». Материал был опубликован 3 октября сетевым изданием «События» (Казань). Автор: Марат Ишкильдин.

В проект Генплана столицы Татарстана было заложено строительство нового водозабора «Столбищенский», магистрального водопроводного кольца, теплоэлектростанций в Приволжском и Советском районах. Кроме того, «ТАИФ» и Siemens подписали договор на строительство паровой установки на заводе «Казаньоргсинтез».

«Донской маслодел отожмет лен на экспорт». Новость была опубликована 3 октября газетой «Город N» (Ростов-на-Дону). Автор: Любовь Кононова.

Ростовский агрохолдинг «Астон» создает с бельгийской Vandeputte Huilerie SA проект по производству льняного масла стоимостью 1,5 млрд рублей. На сегодня 80% российского льна экспортируется. В свою очередь то, что перерабатывается также отправляется в основном за рубеж. При этом объемы производства льняного масла растут.

«Автобус нового класса создан специально для Подмосковья». Опубликовал новость 1 октября интернет-портал «Подмосковье сегодня». Автор: Нина Антонова.

Вместительный, удобный автобус, учитывающий современные запросы пассажиров, был разработан на Ликинском заводе специально для Московской области. Свыше 660 машин новой модификации пополнят пассажирский автопарк региона к середине 2020 года.

В номинации «Спорт» (новости, репортажи и интервью о профессиональных спортсменах и любителях, сумевших достичь значительных результатов) эксперты отметили материал «Меня спасла случайность»: как школьная «жиробасина» и «худорба» превратилась в прекрасного фитнес-тренера». Материал был 1 октября опубликован «Комсомольской Правдой» (Северный Кавказ). Автор: Антон Шаповалов.

Статья посвящена девушке, которая вынесла все. Она столкнулась с травлей, тремя диагнозами и серьезной травмой.

В номинации «Общество и социальные проекты» (новости, репортажи и интервью, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам) в поле зрения экспертов попали следующие материалы:

«Хромосома лишняя, люди — нет. В Белгороде работает фотовыставка о детях с синдромом Дауна». Материал был опубликован 3 октября сетевым изданием «БелПресса» (Белгород). Автор: Тамара Акиньшина.

12 фотографий в центральном парке Белгорода рассказывают об обычной жизни необычных детей.

«Мал золотник, да дорог!» Статья была опубликована 3 октября изданием «Сосновский вестник» (Сосновский район Нижегородской области). Автор: Ольга Верхнева.

Наверное, каждый воспринимает начальную школу как продолжение детского сада, как что-то теплое и уютное, где единственный учитель словно мама — и объяснит, и утешит. Именно такая атмосфера царит в начальной школе в Сурулове.

«Во имя спасения жизни». Материал был опубликован 3 октября изданием «Дагестанская Правда» (Махачкала). Автор: Малика Курбанова.

«Пока я могу сдавать, пока могу спасать жизни, я буду это делать. Тогда жизнь будет прожита не зря». Эту фразу слышишь буквально от каждого работника Дагестанской республиканской станции переливания крови.

«По следам Салманова». Опубликована статья 3 октября на портале ugra-news.ru (Ханты-Мансийск, Тюменская область). Автор: Лолита Гальт.

Семь студентов из столиц Югры и Башкортостана отправились в медиаэкспедицию «Путь нефти». За три недели молодые люди побывают в девяти населенных пунктах, где жил и работал знаменитый геолог Фарман Салманов. Там они повстречаются с ветеранами-нефтяниками — свидетелями эпохи открытия великих месторождений. Эти люди рассказывают о том, как справлялись с трудностями, терпеливо работали и создавали семьи — династии недропользователей.

«Жильцам на радость, другим на загляденье». Статья была опубликована 3 октября в городской газете «Архангельск — город воинской славы» (Архангельск). Автор: Софья Царева.

Выходит на финишную прямую ремонт дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В номинации «Герои современности» (истории уникальных позитивных личностей России — от многодетных семей до ветеранов и героев, спасающих жизни) эксперты выбрали следующие материалы:

«Иркутский донор награжден медалью «За содействие донорскому движению». Опубликовала заметку 2 октября общественно-политическая газета «Областная» (Иркутск). Автор: Анна Виговская.

Иркутский донор Владимир Сахаровский награжден медалью «За содействие донорскому движению». Он стал донором клеток костного мозга для смертельно больного пациента Санкт-Петербургской клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Владимир оказался для больного ребенка последней надеждой на спасение.

«От жизни рок-музыканта к педагогике и многодетности. Как живет семья ульяновских музыкантов?» Статья была опубликована 3 октября на портале «Ульяновск сегодня» (Официальный сайт города Ульяновска). Автор: Дарья Гордеева.

Сергей и Анастасия Алыховы всю жизнь занимались музыкой, а теперь они занимаются ею вместе с тремя своими непоседливыми детьми и прививают любовь к творчеству другим юным талантам.

«89-летний инженер из Усть-Лабинска рассчитал принципы профессионального и интеллектуального долголетия». Статья была опубликована 3 октября порталом «Сельская новь» (Усть-Лабинск, Краснодарский край). Автор: Виктория Гостева.

«Плавильщиков видно сразу». Материал опубликовала 3 октября интернет-газета «Тихвин on-line» (Тихвин, Ленинградская область). Автор: Анна Копрова.

Сорок лет назад, 8 июля 1981 года, Виктор Куленко впервые вошел в проходную Бокситогорского глиноземного завода.

Конкурс «Хорошие новости России» был инициирован Федеральным агентством новостей для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В нем могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Мы призываем региональные СМИ присоединиться к нашей инициативе, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Отметим, победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Посмотреть положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.