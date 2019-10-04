Путин отметил серьезные позиции российского АПК на мировом рынке

Москва, 4 октября. Российский агропромышленный комплекс (АПК) благополучно развивается, отечественные предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность и серьезно укрепляют свои позиции на мировых рынках. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«С удовлетворением отмечу, что в последнее время российский АПК уверенно развивается. Наши предприятия обеспечивают национальную продовольственную безопасность, серьезно укрепляют свои позиции на глобальных рынках», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на то, что РФ вошла в число мировых лидеров по поставке зерновых, а также занимает лидирующую позицию по поставкам пшеницы. Кроме того, добавил президент РФ, хорошую динамику демонстрируют и другие секторы сельскохозяйственной промышленности.

Путин указал на то, что такие успехи стали возможны благодаря работникам данной сферы, их любви к своему делу и использованию в работе современных технологий.

Российский лидер выразил уверенность, что Неделя агропромышленного комплекса пройдет в РФ на высоком уровне и поможет решить актуальные проблемы.