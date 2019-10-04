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Экономика

Новый термин может появиться в российском законе "О коррупции"

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Новый термин может появиться в российском законе "О коррупции"

Москва, 4 октября. В российском законодательстве вскоре может появиться новый термин «коррупционное правонарушение». Законопроект о нововведении разработал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.

В настоящее время документ разослан по регионам страны для ознакомления. Сенатор считает, что отсутствие в законе «О противодействии коррупции» определения приводит к спорным ситуациям по вопросам наказания взяточников, а также распоряжения конфискованными у злоумышленников денег.

«Закон работает уже более 10 лет, но существуют правовые неточности, которые иногда препятствуют его эффективному применению. Речь идет о формулировках и о деталях», — рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

В 2018 году в РФ была введена норма, по которой в бюджет Пенсионного фонда зачисляются конфискованные деньги по факту коррупционных правонарушений. Однако в настоящее время такого понятия не существует, из-за этого правомерность зачисления в ПФР изъятых средств сомнительна.

Сенатор предложил внести в законодательство понятие «коррупционное правонарушение», чтобы деяния злоумышленников попадали под конкретное определение и несли уголовную, административную, дисциплинарную или гражданско-правовая ответственность в соответствии с совершенными деяниями.

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Источник: "Парламентская газета"
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