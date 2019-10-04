Косачев призвал Европу отреагировать на перевод русских школ на Украине на госязык

Москва, 4 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Совет Европы и ОБСЕ отреагировать на решение Киева перевести со следующего года все русскоязычные школы на Украине на государственный язык обучения.

Ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила о переходе на государственный язык не только русскоязычных учебных заведений, но и школ языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза. Изменения в них пройдут позже, к сентябрю 2023 года.

Косачев раскритиковал такой шаг Киева, отметив, что стараниями украинских властей русскоязычным жителям Юго-Востока страны оставляют все меньше пространства для выбора, передает SM-News.

«Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны (…) Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее — Россию еще с какого-нибудь бока обсудить?» — написал дипломат в Facebook.

Напомним, перед уходом экс-глава Украины Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что закон о госязыке фактически делит украинское общество на тех, кто говорит по-украински, и на «изгоев».