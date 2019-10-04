В Кремле позитивно оценили утверждение Украиной «формулы Штайнмайера»

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле позитивно воспринимают утверждение Украиной «формулы Штайнмайера».

Журналисты уточнили у Пескова, воспринимают ли «согласие Украины» на «формулу Штайнмайера» как шаг к признанию республик Донбасса.

«Речь идет не о согласии Украины, хочу вас поправить. Речь идет об утверждении Украиной ранее данного согласия на «формулу Штайнмайера». Потому что на условия «формулы Штайнмайера» Украина несколько лет назад уже согласилась — это сделал экс-президент Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение. Так оно позитивно и воспринимается», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что «формула Штайнмайера» предполагает урегулирование ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках.

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера». Предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, получившее название «формула Штайнмайера», определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. В конституции Украины и ином ее законодательстве должен быть на постоянной основе закреплен особый статус Донбасса. Причем поправки в конституцию должны быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР.

Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в органы местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.