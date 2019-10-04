Авиаперевозчикам РФ компенсируют убытки из-за Грузии, заявили в Кремле

Москва, 4 октября. Российские авиакомпании должны получить компенсации убытков, которые они понесли из-за запрета полетов в Грузию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, есть темы для разговоров, для общения с авиакомпаниями. И я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор», — заявил Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что первый российский лоукостер «Победа» подготовил обращение в Минтранс, в котором попросил прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным источников газеты, речь идет об убытках в размере почти 500 млн рублей.

Авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси, поводом для которых стал визит российской делегации на международную конференцию православия. Грузинская оппозиция выступила против приезда дипломатов и спровоцировала масштабные акции, вылившиеся в беспорядки. Участники выступлений обвиняли Россию в «оккупации».

1 октября журналистка одиозного грузинского телеканала «Рустави 2» спросила президента РФ Владимира Путина о том, когда когда Россия выведет свои военные базы с территории Абхазии и Южной Осетии. В ответ российский лидер с улыбкой ответил ей, что РФ всегда сдерживает свои обещания.

Инцидент произошел перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Ереване и вызвал бурную реакцию российских пользователей в Сети. В своих ответах они были гораздо менее дипломатичны, отмечает «Царьград». Так, микроблогер @Mircadel написал: «Когда Грузия вспомнит кому она обязана жизнью, и перестанет быть американской подстилкой». Некоторые были гораздо лаконичнее.