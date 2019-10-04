Силуанов предложил создать перечень профессий для самозанятых

Москва, 4 октября. Фиксированный перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых, нужно создать в России. С таким предложением выступил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное», — цитирует слова Силуанова РИА Новости.

По его мнению, список профессий должен быть фиксированным. После его создания, добавил Силуанов, можно будет расширять действие налогового режима для самозанятых на другие регионы страны.

Министр финансов отметил, что новый налоговый режим, который сейчас введен в четырех регионах России в формате эксперимента, неплохо зарекомендовал себя. Однако были выявлены определенные риски: например, некоторые предприятия при найме работников стали оформлять их не как сотрудников, а как самозанятых. Силуанов отметил, что лично знает о таких случаях.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала успешным эксперимент по тестированию нового налогового режима. Она предложила распространить эту практику с 2020 года на всю Россию.

Напомним, налоговый режим для самозанятых в 2019 году был введен в экспериментальном формате в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В соответствии с ним, самозанятые платят налог в размере 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юридическими лицами.