Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда отношения России и Грузии вернутся в мирное русло, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его мнению, о стабилизации можно будет говорить, когда станет очевидно, что Тбилиси отойдет от агрессивной линии, которую начал гнуть летом этого года. При этом представитель Кремля обратил внимание, что постепенно стороны идут на контакт.

«Вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, — это позитивный факт», — отметил он.

При этом, Песков подчеркнул, что эти переговоры некоторые грузинские политики встретили в штыки, «но сейчас просто нужно набраться терпения».

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», отношения Москвы и Тбилиси резко ухудшились после того, как в летом этого года грузинская оппозиция выступила против визита российской делегации на международную конференцию православия. Это использовалось как повод для организации беспорядков и массовых акций протеста в столице Грузии.

Дошло до того, что президент этой страны Саломе Зурабишвили сделала резкое антироссийское заявление, назвав РФ «врагом». После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией, начиная с 8 июля.