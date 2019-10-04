Эксперт объяснил «датскую переменчивость» по «Северному потоку — 2»

Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод обсуждали вопрос о разрешении на строительство «Северного потока — 2» на полях сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Нью-Йорке. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, неспроста через неделю после этой встречи стало известно, что Дания не имеет политических вопросов к прокладке российского газопровода в ее исключительной экономической зоне.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на его прокладку на сегодняшний день не дал только Копенгаген. И вот стало известно, что Дания одобрит проект: в СМИ появились сообщения о том, что Копенгаген не имеет политических вопросов к прокладке газопровода, а выдача разрешения затягивается на административном уровне.

«Конечно, общение министров иностранных дел в Нью-Йорке внесло определенный вклад в эту ситуацию. Но мы не можем точно знать, что там говорилось, потому что дипломатия у нас отнюдь не публична. Тут очевидно только одно — дружественная позиция России по отношению к Дании сыграла свою роль. Россия никогда не говорила: «Дания, отдай Гренландию Трампу». Россия всегда выступала за диалог и сотрудничество стран, входящих в арктическую зону и соприкасающихся в плане торговли и транзита. Добавлю даже, что в войне против Швеции мы были в коалиции с Данией. А сколько наших царей были женаты на датских принцессах? В общем-то, дружба России с Данией длится много веков», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей экономист и политолог Василий Колташов.

Однако Дания ведет себя так, как ей удобно сию минуту, подчеркнул собеседник ФАН.

«Дания пытается усидеть на двух стульях. Поэтому и возникла эта ситуация с разрешением на «Северный поток — 2». Но то, что позиция Копенгагена переменилась, свидетельствует об изменении мировой геополитической ситуации. В долгосрочной перспективе выступать против российских проектов становится очень невыгодно. Мир переформатируется. Вашингтонского консенсуса больше нет, а евразийский контекст есть, он становится определяющим. Но я бы не радовался преждевременно. Потому что находящаяся под двойным давлением Дания еще может поменять свое решение и пойти на попятную. США и их союзники в Европе не беспомощны. Поэтому датская переменчивость может еще не раз проявиться», — считает Колташов.

Добавим, «Северный поток — 2» на данный момент построен на 83%. Стоимость проекта составляет около 10 млрд евро. Завершить строительство оператор Nord Stream 2 AG планирует в 2020 году.