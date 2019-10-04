Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин в пятницу находится в Сочи, он провел встречи с главой Филиппин Родриго Дутерте, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, королем Иордании Абдаллой II, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля уточнил, что президент вместе с коллегами принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин в пятницу приедет в Анапу и посетит частный порт. Он посетит порт компании «Отеко».

«Это в Краснодарском крае. Это крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций. Очень успешный пример частных зарубежных инвестиций в Российскую Федерацию, порт уже работает. Какие-то секции порта предстоит еще ввести — есть обширные планы по развитию. Сегодня на месте Путин со всем этим хозяйством ознакомится. Это предприятие призвано сыграть большую роль в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, да и в целом, с точки зрения просто примера для России, в плане модели для выстраивания подобной работы», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря, из Анапы Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».