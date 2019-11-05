Запад через подконтрольные СМИ запустил кампанию по реабилитации Навального

Польская газета Gazeta Wyborcza опубликовала интервью с Алексеем Навальным, взятое на Форуме Бориса Немцова — 2019 в Варшаве. Хвалебная статья о российском блогере была написана с целью подлатать его испорченную репутацию. Однако допущенные Навальным грубые ошибки не оставили ему никакого шанса.

Рука руку моет, либерал либерала кроет

Gazeta Wyborcza — одно из крупнейших польских изданий с широким охватом аудитории. Чем же польским читателям может быть интересен блогер из России, который не котируется даже на родине?

Алексей Навальный — хороший знакомый главреда издания Адама Михника, известного европейского журналиста, пропагандирующего либеральные ценности в Польше и за ее пределами. В 2015 году даже вышла книга «Михник — Навальный: диалоги», в которой два либерала — российский и европейский — обсудили борьбу с властями РФ.

Адам Михник и его Gazeta Wyborcza пристально следят за российской повесткой, критикуя Москву. При этом Михник активно симпатизирует российским оппозиционерам. Недавно он подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России» в поддержку фигурантов московского дела, составленное так называемой группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского.

Дружат против России

Не секрет, что Польша находится под сильным влиянием Брюсселя и Вашингтона, а русофобские настроения здесь исторически крайне сильны. Поэтому у российских либералов в Польше немало друзей. Один из самых влиятельных — замминистра иностранных дел Польши Ежи Помяновски, который основал одну из самых известных организаций по подготовке цветных революций — Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy, EED).

Неудивительно, что Форум Бориса Немцова, на котором собрались многие российские оппозиционеры — Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов, Юлия Галямина и сам Алексей Навальный — был проведен именно здесь.

EED существует за счет стран ЕС и других западных государств, к примеру, Канады. С ним сотрудничают многие оппозиционные организации из России, такие как признанный в РФ иностранным агентом «Мемориал» и, конечно же, Фонд Бориса Немцова. Сам Ежи Помяновски охотно поддерживает связи с российскими либералами — недавно он дал интервью Жанне Немцовой.

Уроки истории Навальный прогуливал

Неудивительно, что ради реанимации остатков своей репутации Навальный решил дать интервью изданию своего европейского друга Адама Михника. Его журналисты явно не станут жалеть добрых слов для прозападного блогера из России.

Однако непомерные амбиции Навального и на этот раз все испортили. Блогер не удержался от преувеличения своих сомнительных «заслуг» по дестабилизации России. В итоге аудитория с удивлением прочитала, что ни перестроечные митинги в Москве, ни бунты шахтеров в 90-е, ни протесты против монетизации льгот в 2004-2005 годах и даже события 1917 года якобы не идут ни в какое сравнение с разрушительной деятельностью Алексея Навального.

«У нас нет развитой культуры протестов, но обратите внимание, что после революции 1905 года не было таких протестов, как после моих обращений и моих материалов. Даже во время перестройки, когда бунтовали целые слои общества и республики», — рассказал Навальный в беседе с польскими журналистами.

Напомним, что самой многочисленной акцией Навального лета 2019 года стал согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова. При этом удалось достичь лишь смешных по московским меркам показателей в 20 тысяч митингующих, и то благодаря тому, что на митинге перед собравшимися выступали модные исполнители – рэпер Фейс, IC3PEAK и группа «Кровосток». Как сообщают СМИ, организаторам пришлось заплатить музыкантам многомиллионные гонорары.

Помимо демонстрации незнания истории и высокого самомнения на грани мании величия, Навальный ухитрился задеть жителей Украины. Известно, что у блогера есть украинские корни. Комментируя это обстоятельство, Навальный подчеркнул, что считает себя полностью русским, так как никаких различий между двумя близкими народами якобы не существует.

Это вызвало бурное возмущение в украинских СМИ. Местные колумнисты обрушились с критикой на всех «русских либералов» сразу, а самого Навального обвинили в имперских амбициях и припомнили националистическое прошлое.

Несмотря на провальное интервью, Gazeta Wyborcza не пожалела для Навального громких титулов, назвав его ни много ни мало «легендарным оппозиционером». В качестве ответной любезности Навальный пообещал, что в его прекрасной России будущего Польша может не бояться пресловутой «российской агрессии».

В попытке спасти вложенные средства

Напомним, сейчас Навальный и его ФБК имеют серьезные проблемы. В начале августа на руководителей организации было заведено дело об отмывании миллиарда рублей. 9 октября фонд был признан иностранным агентом, так как были найдены признаки финансирования организации из-за рубежа. Кроме того, одно из его расследований (видео, порочащее репутацию комбината «Московский школьник»), было признано клеветническим. Суд постановил удалить ролик и публично опровергнуть его содержимое, а с его создателей – Алексея Навального, Любови Соболь и самого ФБК взыскать в общей сложности 88 миллионов рублей компенсации.

Эти события не могли не ударить по и без того плачевной популярности блогера. Чтобы не потерять своего агента, в которого было вложено немало сил и финансов, Запад начал активную информационную поддержку в либеральных СМИ. Была опубликована череда статей о навальнистах, а Любовь Соболь провозглашена одной из ста самых влиятельных женщин года по версии ВВС. Впрочем, в России этот громкий титул вызвал лишь иронию.

Иными словами, статью в Gazeta Wyborcza должны были подхватить другие подконтрольные Западу СМИ, дабы улучшить репутацию Навального хотя бы в российских либеральных кругах. Тем не менее грубость и невежество блогера перечеркнули эту возможность. Отечественных либералов можно упрекнуть во многом, однако эрудиции и снобизма им не занимать, и подобные промахи могут лишить Навального даже этой поддержки.