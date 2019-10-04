Генпрокуратура Украины сообщила о возможной причастности сына Байдена к 15 уголовным делам

Киев, 4 октября. Генеральная прокуратура Украины расследует 15 уголовных дел, к которым могут быть причастны сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, компания Burisma Group, бывший министр экологии Николай Злочевский и олигарх Сергей Курченко. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Из того, что мы видим, там, где могут быть причастны Burisma, или Байден, или Злочевский или Курченко, где-то около 15», — заявил Рябошапка на брифинге в пятницу.

Генпрокурор Украины сообщил, что в настоящее время ведется ревизия дел, которые были закрыты и раздроблены. По итогам проверки будут приниматься процессуальные решения.

Ситуация вокруг сына Байдена и Burisma Group оказалась в центре внимания после разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле текущего года. В Вашингтоне потребовали обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского из-за подозрений в отношении главы Белого дома. Согласно стенограмме, Трамп попросил Зеленского расследовать увольнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался делом Burisma Group и Хантера Байдена. Кроме того, Трамп призвал Китай провести расследование в отношении сына Байдена.