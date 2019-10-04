В Кремле отметили работу правительства РФ по борьбе с бедностью

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования, которое показало сокращение среднего класса в РФ.

Согласно докладу Высшей школы экономики, средний класс в России продолжает терять доходы уже пять лет, также падает и деловая активность населения.

«Мы с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Исследование ВШЭ — это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Безусловно, наши министерства и ведомства будут учитывать эти исследования. Безусловно, есть сигналы, которые свидетельствуют, что есть проблемы. С рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает — это простая арифметика. Многие явления были приняты во внимание довольно давно. Работа по избавлению населения от бедности ведется», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что по одной цифре нельзя оценивать работу правительства. По объективным и иным сложностям какие-то параметры не выполняются, это очевидно. Но все эти факты в Кремле принимают во внимание, добавил Песков.

Ранее Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года. В СП также пояснили, что это типичная ситуация для российской экономики: в первом квартале происходит рост уровня бедности, а потом к четвертому кварталу он постепенно снижается. Это обусловлено сезонными колебаниями уровня доходов россиян.

Напомним, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что борьба с бедностью станет одним из основных приоритетов нового правительства. В ближайшие шесть лет, по словам главы государства, уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое.