Эксперт объяснил, чем обернется для Польши отказ от российского газа в 2022 году

Возможный отказ Польши от российского газа можно воспринимать как давление на Россию, с помощью которого поляки стремятся поднять цены на транзит через свою территорию, уверен директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов.

Недавно власти Польши сообщили о своем желании полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Соответствующее заявление озвучил представитель страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «Польского радио».

«Сейчас мы все еще получаем самую большую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года», — сказал он.

По словам Наимского, часть импортного газа Польша получает через газопорт в городе Свиноуйсьце, эти объемы достигают 3 млрд кубометров топлива в год.

«Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США», — рассказал представитель польского правительства и напомнил о строительстве нового газопровода «Балтик пайп», который будет соединять Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Он добавил, что газопорт в Свиноуйсьце и строящийся газопровод — «стратегический выход из этого зависимого от россиян положения».

Сергей Правосудов отмечает, что заявления из Польши не нужно воспринимать серьезно, потому что «есть такая вещь, как некое давление на партнеров».

«Они считают, что Россия мало платит им за транзит газа. Поляки требуют сделать высокую ставку за поставки газа, т. е. газ дорогой, а транзит через Польшу дешевый. Поэтому они хотят, чтобы цены на транзит им подняли, а газ продавали дешевле. В рамках этого они и говорят, что будут покупать газ у других, несмотря на то, что там дороже. Чем это закончится, сказать сложно, но какое-то компромиссное соглашение будет найдено. Что-то поляки будут покупать у США и перепродавать», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Отвечая на вопрос, не обернется ли эта зависимость от американского СПГ негативными последствиями для Польши, эксперт подчеркнул, что «изначально у нее была политическая цель».

«Россия — «враждебная» страна, и поляки хотели минимизировать с ней объем сотрудничества. Они построили терминал для приема сжиженного природного газа и подписали соглашение с Катаром о его покупке. Этот газ оказался существенно дороже, чем у «Газпрома». Польша покупала его в очень небольших объемах, чтобы показать, что у страны есть альтернатива», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, Польша подписала ряд соглашений с США, которые подразумевают, что поляки могут перепродать газ на другие рынки, поясняет Правосудов.

«Польша этими соглашениями козыряет, что, мол, мы можем покупать газ в Америке или Катаре. Поэтому сейчас это элемент некоего торга или борьбы», — рассказал эксперт.

В конце августа США, Украина и Польша подписали межправительственный договор о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Из соглашения следует, что стороны намереваются сотрудничать с целью реформирования газового рынка на Украине, газовой инфраструктуры импорта польского природного газа и экспорта СПГ Соединенных Штатов.