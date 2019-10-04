Милонов потребовал сопровождать шоу об экстрасенсах строкой «Это жулики»

Москва, 4 октября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил о необходимости сопровождения программ с участием медиумов бегущей строкой с информацией об обмане.

Политик считает, что на протяжении всего телевизионного шоу про экстрасенсов необходимо внизу экрана показывать бегущую строку с определенной информацией о деятельности ясновидящих.

«Все время в шоу должно идти, что «внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии»..., чтобы люди знали, что это вымысел, что это — ненастоящее», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Милонова.

Депутат считает, что участники шоу также должны проходить проверку у специалистов по психиатрии. Милонов подчеркнул, что показывать больных людей по телевидению не входит в рамки этических норм.

Также Милонов отметил, что при этом на телевидении идет свободный показ фильмов о Гарри Поттере по романам Джоан Роулинг, где «парень с палкой бегает, превращает кого угодно в червяков».

Осенью 2019 года депутат Госдумы также выступил с предложением о закрытии всех кальянных заведений на территории Санкт-Петербурга, отметив наносимый организму человека вред от табачного дыма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что финалист 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев якобы увидел стоявшего за спиной депутата Госдумы Виталия Милонова беса. Депутат в свою очередь назвал медиума жуликом.