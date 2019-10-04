РФ и Грузии нужно зафиксировать подходящий момент для возобновления полетов, заявил Песков

Москва, 4 октября. России и Грузии нужно зафиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля спросили, когда стоит ожидать возобновления перелетов между РФ и Грузией.

«Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло», — ответил Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас можно констатировать, что состоялись первые примеры общения между сторонами: в Нью-Йорке прошла встреча главы МИД Грузии Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Песков отметил, что беседа министров является позитивным фактом, однако некоторые политики в Грузии восприняли ее в штыки.

«Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани назвал состоявшуюся в Нью-Йорке встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым своевременной и важной. По его словам, грузинская сторона приветствует возможное решение о восстановлении авиасообщения между странами.

Напомним, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией. Эта мера была предпринята после того, как в Тбилиси начались протестные акции. Поводом к митингам стало проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий Сергей Гаврилов. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ.