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Песков рассказал, когда будет готова китайская СПРН

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Песков рассказал, когда будет готова китайская СПРН

Москва, 4 октября. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которую российская сторона помогает развернуть КНР, будет готова своевременно. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении​​​.

«Своевременно», — ответил пресс-секретарь лидера РФ на вопрос о сроках готовности такой системы.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что российско-китайские отношения носят особый характер продвинутого партнерства. Он напомнил, что стороны взаимодействуют во многих сферах и отраслях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Также в самых чувствительных областях, связанных с военно-техническим сотрудничеством (ВТС) и в плане обеспечения безопасности и обороноспособности», — подчеркнул он.

По его словам, в рамках взаимодействия продвинутого партнерства и осуществляется разработка различных проектов, в том числе и тех, о которых говорил лидер РФ Владимир Путин.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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