Песков рассказал о новом этапе обмена задержанными с Украиной

Москва, 4 октября. Москва заинтересована в новом этапе обмена задержанными с Киевом по формуле «всех на всех», работа в этом направлении продолжается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами, который, по его словам, планируется на следующей неделе.

Как отметил Песков, комментируя заявление главы украинского внешнеполитического ведомства, Москва давно указывала на свою готовность осуществить обмен по формуле «всех на всех», это должно быть окончательной целью.

«Все зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом направлении продолжаются», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек.

На самолете с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине якобы в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях. На Украину отправили кинорежиссера Олега Сенцова, в 2015 году приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом». Президент РФ Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что рассчитывает на решение вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех» по итогам саммита «нормандской четверки». В то же время Пристайко уточнил, что переговоры о новом этапе обмена продвигаются «очень активно».