«Братство» фашистов покоряет Америку

Америка, как бы она ни старалась быть примером для всего мира, остается расистским государством, где процветают фашизм и организованная преступность. Нацизм распространяется на все сферы жизни в современных США будь то образование, район проживания или даже… преступная деятельность. Одной из самых многочисленных и кровожадных тюремных банд в современных Штатах является White Aryan Brotherhood (AB), в основе которой лежит идея превосходства «арийской расы» над остальными.

В самом деле, AB сегодня является самой крупной и смертоносной тюремной бандой в Соединенных Штатах, насчитывающей около 20 000 членов в тюрьмах и на улицах. Группировка участвует в торговле наркотиками, мужской проституции, азартных играх и вымогательстве в тюремных стенах, а также во всех видах преступной деятельности, включая убийства по найму, вооруженные ограбления, торговлю оружием, производство метамфетамина, продажу героина, подделку и кражу личных данных за пределами мест лишения свободы.

Никакие попытки ограничить или изолировать главарей банды за совершенные преступления на почве ненависти не увенчались успехом: сами правоохранители аккуратно потворствуют преступникам, а ФБР отказывается рассматривать белый нацизм как экстремистское преступление, чем ограничивает ресурсы и понижает уровень расследования творимых злодеяний.

Побочный эффект гражданских прав

Белый национализм всегда был одной из идеологических основ США, начиная с войн против индейцев и заканчивая «судами Линча» в середине ХХ века. Только с отменой сегрегации белый начал нести полную ответственность — и то далеко не всегда — перед законом за преступление против черного или латиноамериканца. Ответом на это «урезание прав белых господ» и стало возникновение и последующее распространение банд, которые придерживаются нацистской идеологии.

В 1950—1960 годах движение за гражданские права чернокожих в США привело к повсеместной десегрегации, включая тюрьмы: темнокожие заключенные перестали содержаться отдельно от остальных. И тогда преступления на почве ненависти многократно возросли. В целях самообороны осужденные формировали банды по признаку расы, которые продолжают существовать до сих пор в каждом заведении американской тюремной системы.

В частности, в 1964 году в группировку «Синие птицы» в Сан-Квентин-Ярде, сформированную исключительно из белых заключенных с ирландским происхождением, влились другие тюремные банды, образовав новую организацию «Арийское братство», или AВ.

Как сообщает ресурс All that’s interesting, с самого начала «братья» проповедовали идеологию превосходства белой расы над остальными. При этом ирландские корни вначале были едва ли не обязательным условием вступления в ряды братства. В качестве посвящения в полноправные члены новобранцы, или «потомки», должны были продемонстрировать свою готовность убивать не задумываясь всех, кто хоть как-то посмеет проявить неуважение к «избранным». Политика банды требует, чтобы новые члены убивали или серьезно травмировали членов конкурирующей банды или тюремный персонал, прежде чем они заработают полное членство.

Новобранцы в обязательном порядке читали «Майн Кампф» Гитлера и иногда — «Государя» Макиавелли. Многие «братья», отождествляя себя с древними викингами, практикуют Асатру — неоязыческий вариант дохристианского одинизма. Члены банды носят татуировки в виде трилистника с числом 666, свастику, аббревиатуру AB или НН (Heil Hitler) и двойные молнии — эмблему фашистских отрядов СС.

«С первых дней своего существования АВ отличалось крайней жестокостью своих нападений и полным отсутствием терпимости к проявлениям нелояльности, неуважения или потенциальным угрозам извне. Даже в 1960-е годы, когда у АВ было несколько десятков членов, они пользовались репутацией встречающих малейшее оскорбление убийством, иногда совершаемым прямо на дворе в назидание другим», — сообщается на информационном портале «Южного социального правового центра».

К 1975 году тюремный фашизм начал становиться мейнстримом в исправительной системе: «Арийское братство» из тесной группы дерущихся ирландцев в Сан-Квентин-Ярде превратилось в разросшееся по всей стране объединение преступников. Заключив союз с мексиканской мафией, АВ оказалось в состоянии отправить в тюрьму огромное количество наркотиков и вывезти еще большее количество наличных денег для отмывания на свободе.

К 1985 году наркотрафик «Арийского братства», его денежные потоки и количество физических расправ выросли настолько, что для более эффективного «менеджмента» в организации были выделены два крыла: одно сосредоточилось на тюрьмах Калифорнии, другое — на федеральной системе.

«Никто из тех, кому дорога жизнь, не может сказать, насколько близки эти две группы, и возможно, что они действуют как единое целое для большинства целей… Однако система работает в больших масштабах; обе фракции имеют одинаковую внутреннюю структуру: военизированную, с президентами, вице-президентами, майорами, капитанами и лейтенантами», — говорится в посвященной AB публикации.

«Кровь внутри, кровь снаружи»

За свои крайне жестокие и абсолютно отчаянные — на глазах охранников и десятков свидетелей — убийства «Арийское братство» прославилось как самая смертоносная тюремная банда, настоящие террористы американских тюрем. Главный лозунг братства звучит как «Кровь внутри, кровь снаружи» («Blood-in, blood-out»).

«Для «Арийского братства» убийство — это способ сделать социальное заявление. Если черные нападают на белых, мы посылаем сообщение. Мы выбираем одного из тех, кто стрелял в них (в белых. — Прим. ФАН). Мы ловим его, даже если он идет через двор под конвоем охраны в наручниках. Мы собираемся зарезать его перед Богом и всеми в полдень посреди двора. И это будет не просто несколько чистых следов от уколов. Это будет очень и очень жестокое убийство», — рассказал следователям в 2012 году один из бывших членов братства Джон Грешнер.

Одним из самых громких примеров безбашенности представителей «высшей расы» стала история, произошедшая в октябре 1983 года в федеральной тюрьме в Марионе, штат Огайо. Член AB Томми Сильверстайн зарезал сотрудника исправительного учреждения Мерла Э. Клаттса с помощью другого заключенного. А через несколько часов после этого был убит коллега Клаттса в той же тюрьме Роберт Хоффман — другим членом группировки Клейтоном Фонтейном. Кроме того, он убил еще двух офицеров — просто потому что не хотел, чтобы у Сильверстайна было больше трупов, чем у него. В то время учреждение в Марионе считалось самой надежной федеральной тюрьмой в стране.

После этого федеральные тюрьмы попытались максимально изолировать известных членов AB: они содержались в одиночном заключении 23 часа в сутки, а их контакты с другими заключенными и посторонними лицами были строго ограничены. Но несколько судебных дел ясно показали, что лидеры АВ способны организовывать преступную деятельность, в том числе отдавать приказы о смерти людей, несмотря на свою изоляцию. Часто они делают это через своих жен или подруг, а в некоторых ситуациях они используют своих адвокатов. В других случаях они прибегают к очень сложным письменным кодам и невидимым чернилам.

Когда в 1992 году был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения и переведен в тюрьму в Марионе итало-американский мафиозный босс Джон Готти, он нанял АВ для защиты, организовав сотрудничество между своими партнерами на воле и членами братства. Этот шаг дал AB беспрецедентную власть на улицах.

«Армия» фашистов

Сегодня «Арийское братство» по-прежнему остается самой влиятельной преступной группировкой в США, устанавливающей свои законы как в местах лишения свободы, так и в криминальном мире на воле. Здесь надо отметить, что банды США представляют собой сетевые структуры. Они имеют представителей не только в разных городах и штатах, но и в силовых структурах, армии, бизнесе, но самое главное — в системе исполнения наказания. Попадая в тюрьму, член банды White Aryan Brotherhood фактически попадает в одну из ячеек банды, которая живет внутри тюрьмы по своим правилам. Более того, она принуждает соблюдать эти правила остальных заключенных.

«Банда составляет менее 1% тюремного населения США, но несет ответственность за 21% убийств по всей системе», — сообщают СМИ.

Летом 2019 года, согласно информации Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, 16 членов «Арийского братства» были обвинены в пяти убийствах, четырех попытках совершить убийство и контрабанде наркотиков из самых безопасных тюрем «Золотого штата». Члены и соратники АВ обвиняются в ведении преступного бизнеса с использованием контрабандных мобильных телефонов, зашифрованных чатов, текстовых и мультимедийных сообщений, электронной почты.

Один из оказавшихся на скамье подсудимых представителей банды, Рональд Дин Янделл, провел 15 лет в одиночном заключении в самой известной и безопасной тюрьме Калифорнии «Пеликан-Бей» и, казалось бы, лишен был даже малейшей возможности совершить новое преступление. Но более чем полувековая история растущего могущества «Арийского братства» — это еще и десятилетия бессилия правовой и административной системы США перед террористической группировкой националистов.

Конечно, за это время было предпринято несколько попыток обезглавить движение, дестабилизировать его работу. Однако AB, подобно Лернейской гидре, всегда крайне быстро восстанавливалось и продолжало разрастаться, завоевывая новые тюрьмы и улицы ночной Америки.

Так получилось и в последнем громком деле против «Арийского братства». Еще в 2015 году, после голодовок по всему штату и судебных процессов, оспаривающих использование одиночного заключения, Янделл был переведен в новую тюрьму «Фолсом» в Сакраменто. «Демократические права и свободы», как всегда, оказались тут как нельзя кстати: у одного из опаснейших преступников Америки появился сокамерник, относительно легкий доступ к другим заключенным и контрабандный мобильный телефон — а с ним и возможность достучаться до единомышленников-гангстеров по всей Калифорнии.

В итоге Янделл вместе с сообщниками не только совершил пять убийств и возобновил оборот наркотиков, но и попытался взять под контроль все тюрьмы Калифорнии, чему пока еще пытаются противостоять местные власти. Однако всем предельно понятно, что это только начало большой войны.

«Дело продвигается вперед, хотя и медленно. В среду около десятка подсудимых впервые предстали перед федеральным судом в составе группы. Они были закованы в кандалы, прикованы цепями к своим столам и окружены группой вооруженных маршалов США, которые сопровождали их в зал суда и из него», — говорится в публикации по итогам судебного заседания.

Авторы текста осторожно недоумевают по поводу робости судей и неспешности судебного разбирательства. Последнее слушание продлилось около получаса. При этом большая часть времени была посвящена обсуждению подагры и подростковых травм «очень уникальной ноги» одного из преступников по фамилии Корберт и необходимости, по словам адвоката, предоставить его подзащитному специальную обувь. А, скажем, Торресу, предполагаемому член мексиканской мафии, обвиняемому в торговле героином, было позволено стать собственным же адвокатам и получить более широкий доступ к доказательствам дела.

«Судья Кимберли Мюллер предоставила Торресу адвоката для использования в качестве советника, пока он представляет себя… Подсудимые не признали себя виновными, за двумя примечательными исключениями: Нолан и Холл до сих пор не пойманы, и власти не знают, где они находятся», — говорится в публикации.

По информации прокуроров, Янделл на суде заявил о желании «построить армию» в калифорнийских тюрьмах и «сформировать новое «Арийское братство», состоящее полностью из закаленных убийц, с планами заставить соперничающие белые банды по всему штату преклонить колено».

В 143-страничной жалобе одного из преступников утверждается, что Янделл использовал перспективу членства в AB или повышения статуса в банде, чтобы убедить других совершать убийства.

«Члены AB обязаны, когда им приказывают, убивать без колебаний, — говорится в показаниях преступника. — Члены, которые не выполняют свои обязательства перед АВ, сами подлежат убийству».

«Не сообщайте людям»

Следующее судебное заседание назначено на 23 октября. Однако по поводу его итогов и приговора никто в США не испытывает иллюзий — руководители «арийского движения» уже и так обладают всеми возможными статьями и приговорены, как правило, к пожизненному заключению. Однако это не мешает им не только продолжать свою деятельность, но и выводить ее на новые уровни.

Следует отметить, что, в отличие от других банд, образованных по этническому признаку, White Aryan Brotherhood всегда пользовались определенным снисхождением со стороны полиции и спецслужб. Возможно, потому что представителям правоохранительных органов доходчиво и на примерах объяснили: тот, кто помешает АВ, будет убит, независимо от уровня защищенности территории или самого сотрудника.

«Арийское братство» остается таким же сильным и жестоким, как и прежде. В обозримом будущем оно будет оставаться угрозой как внутри тюремных стен, так и снаружи», — с тревогой констатируют журналисты.

Опасений общественности добавляет и тот факт, что белый национализм, в отличие от исламского, ФБР наотрез отказывается признавать терроризмом и соответствующим образом расследовать эти преступления, сообщает NBC News.

«Когда смертельные преступления на почве ненависти не обозначаются как терроризм, расследования часто попадают в руки правоохранительных органов штатов и местных органов власти. Это «лишает федеральное правительство разведывательной базы, необходимой для разработки эффективной стратегии борьбы с крайне правым насилием», говорится в докладе. Данные учреждения также «часто плохо оснащены или не желают должным образом реагировать на эти преступления», — приводит NBC News данные доклада «Южного центра по борьбе с нищетой».

Количество убийств на почве экстремизма с 2017 по 2018 годы в США выросло на 35% — с 1995 года это рекордное количество, согласно данным «Антидиффамационной лиги». Министерство юстиции фиксирует примерно те же тенденции. Более половины преступлений на почве ненависти, зарегистрированных в 2017 году, были мотивированы расовыми или этническими предубеждениями, в то время как антисемитские преступления на почве ненависти подскочили на 37%.

«Борьба ФБР с ИГ1 и «Аль-Каидой»1 (обе — террористические организации, запрещенные в РФ. — Прим. ФАН) была втрое мощнее… Когда дело доходит до террора «белого превосходства», ответ, как правило, противоположен — «уменьшите осведомленность, не противодействуйте и не сообщайте людям, не беспокойтесь об этом». — Почему? — «Потому что внутренние экстремисты голосуют», — приводит NBC News слова сотрудника Института исследований внешней политики Клинта Уоттса.

Между тем, с белым национализмом связывают в том числе недавнюю массовую стрельбу в Эль-Пасо, когда были убиты 22 человека. Так называемый «белый супрематизм» уже перестал быть исключительно тюремной проблемой и угрожает каждому жителю США. В итоге в XXI веке осужденные за тяжкие преступления уголовники кодируют древнеирландскими письменами приказы об очередной жестокой расправе, которая заменит вступительный взнос в нацистское братство, рисуют свастику, заучивают Гитлера и держат в страхе все правоохранительные структуры США, потому что противостоять ему, во-первых, опасно и страшно, а во-вторых, абсурдно. Ведь нельзя тратить серьезные финансовые, административные и силовые ресурсы на борьбу с тем, чего нет или как бы нет. Всем известно, что в современном демократическом обществе такого быть просто не должно.

1 Организация запрещена на территории РФ.