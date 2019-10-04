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Песков заявил, что сроков проведения саммита в «нормандском формате» пока нет

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Песков заявил, что сроков проведения саммита в «нормандском формате» пока нет

Москва, 4 октября. Подготовка к саммиту в «нормандском формате» ведется по линии помощников президентов. В настоящее время сроков нет, еще предстоит совместить графики четырех лидеров. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на данном этапе идет подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, а также по линии ведомств. Песков призвал не «забегать вперед», поскольку сроки проведения соответствующего саммита еще только предстоит согласовать, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены, а также образуется дата, мы вас проинформируем», — уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Москва, Киев, Париж и Берлин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в белорусской столице в рамках встреч контактной подгруппы.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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