Песков заявил, что медиаатаки США не ослабевают

Москва, 4 октября. Медиаатаки США на весь остальной мир ведутся постоянно и не ослабевают. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас рассматривает возможность создания нового американского СМИ для вещания за границей, которое стало бы альтернативой CNN. По словам главы Белого дома, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые финансируются из госбюджета США, уже не справляются со своими задачами.

Сотрудник ФАН уточнил у Дмитрия Пескова, фиксирует ли Кремль усиление медиаатаки Вашингтона на остальной мир и как к этому нужно относиться.

«Нет, Кремль не фиксирует [усиление медиаатаки]: атака [США на остальной мир] не ослабевает, ведется постоянно», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Отметим, что Федеральное агентство новостей ранее представило собственный Классификатор СМИ. В него вошли около 500 различных изданий. Главная цель создания классификатора — помочь российскому читателю выбрать надежный источник информации. Также, по мнению экспертов, он является важным инструментом анализа СМИ в информационной войне.

Ранее ФАН представило собственное расследование, в котором раскрыло детали вмешательства США в российские выборы 2019 года. Было установлено, что минувшим летом глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального. На этих тренингах участников учили проводить уличные акции и противодействовать полиции. Материалы, собранные ФАН, внимательно изучит комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.