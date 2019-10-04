Турция и США начали третье патрулирование планируемой зоны безопасности в Сирии

Анкара, 4 октября. Военнослужащие Турции и США начали третье совместное наземное патрулирование планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

«В нем (в патрулировании. — Прим. ред.) принимают участие единицы боевой техники, а также БПЛА», — говорится в заявлении.

Первое совместное патрулирование Турция и США провели 8 сентября.

Напомним, в Анкаре состоялись турецко-американские переговоры, где обсуждалось создание зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон согласовали формирование координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения США и Турции. Власти САР отметили, что действия Анкары и Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.