Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Турция и США начали третье патрулирование планируемой зоны безопасности в Сирии

203
0 Оставить комментарий

Турция и США начали третье патрулирование планируемой зоны безопасности в Сирии

Анкара, 4 октября. Военнослужащие Турции и США начали третье совместное наземное патрулирование планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

«В нем (в патрулировании. — Прим. ред.) принимают участие единицы боевой техники, а также БПЛА», — говорится в заявлении.

Первое совместное патрулирование Турция и США провели 8 сентября.

Напомним, в Анкаре состоялись турецко-американские переговоры, где обсуждалось создание зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон согласовали формирование координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения США и Турции. Власти САР отметили, что действия Анкары и Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров