Украинская полиция возбудила дело после крушения Ан-12

Львов, 4 октября. Сотрудники украинской полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта после аварийной посадки самолета Ан-12 около Львова. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

В украинском ведомстве добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения под стражу на срок до десяти лет. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших и пострадавших, а также все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что транспортник Ан-12 аварийно приземлился возле аэропорта «Львов» на Украине. Согласно информации ведомства, на борту самолета находились восемь человек.

По последним данным, пять человек погибли в результате жесткой посадки Ан-12 на Украине. Сообщалось, что в качестве причины ЧП рассматривается нехватка горючего.