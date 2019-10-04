Москва, 4 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно. Она предложила распространить эту практику с 2020 года на всю Россию.

В 2019 году проект заработал в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Россияне, оказывающие платные услуги без привлечения наемных сотрудников, платят 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юридическими лицами. Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю Россию.

Как пишет РИА Новости, с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени.

Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.

Для окончательной авторизации приложение запрашивает разрешение отсканировать главный разворот паспорта, после чего уже обеспечивается верификация. Попутно программа проверяет, действительно ли паспорт принадлежит конкретному гражданину.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует эксперимент по установлению специального налогового режима. Главным условием является объем заработка, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели.

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин рассказал, что самозанятые в стране смогут делать взносы в Пенсионный фонд через приложение.

В Петербурге прошло заседание расширенной коллегии ФНС России, на котором глава ведомства подвел промежуточные итоги работы проекта «Налог на профессиональный доход». Мишустин уточнил, что в эксперименте уже приняли участие более 107 тысяч налогоплательщиков. Сумма уплаченного налога составила 127 миллионов рублей.