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Названа причина инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани

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Названа причина инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани

Краснодар, 4 октября. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили причину конфликта со стрельбой, произошедшего утром на одном из городских предприятий Славянска-на-Кубани.

Инцидент случился на улице Красной, на территории консервного завода «Кубанские деликатесы». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии, стрельба произошла во время попытки рейдерского захвата предприятия.

Спор возник между претендентами на управление заводом, уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Как только в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на место инцидента незамедлительно выехали полицейские и сотрудники прочих экстренных служб.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — отметили правоохранители.

Сейчас на месте инцидента находятся представители полиции и следственного комитета, уточняются все детали происшествия со стрельбой. Инцидент произошел около 08.00 — вооруженные налетчики на четырех автомобилях приехали к предприятию и открыли огонь по охранникам завода.

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Источник: РИА Новости
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