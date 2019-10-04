Мосгорсуд оставил за решеткой призывавшего убивать детей блогера Синицу

Москва, 4 октября. Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, который призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции и был осужден на пять лет колонии за экстремизм.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда в отношении Синицы — без изменения», — огласила постановление судья.

По данным следствия, 31 июля Синица опубликовал сообщение в микроблоге Twitter, в котором призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и правоохранительных органов, профессионально обеспечивавших безопасность москвичей на незаконном митинге 27 июля в Москве. Его организаторами выступила так называемая «оппозиция», которую не допустили до выборов в Мосгордуму из-за фальсификаций, в частности протеже скандально известного блогера Алексея Навального.

К примеру, 14,67% подписей, собранных юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака. В подписных листах сторонницы Навального обнаружили «мертвые души», а сотрудники правоохранительных органов нашли на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

3 сентября столичный Пресненский суд приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима. Блогера признали виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Обвинение просило лишить Синицу свободы на шесть лет. Выяснилось, что Синица писал и другие твиты, в которых угрожал убийствами некоторым людям.

В комментарии Федеральному агентству новостей известный телеведущий Дмитрий Киселев подчеркнул, что некоторые люди, в частности блогер Синица, считают, что они выше закона, но это не так. Решение суда по его делу — это наглядный пример исполнения закона, считает журналист.